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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan Kovid-19 hastalarının tamamı iyileşti

İsrail'de Kovid-19 tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta kök hücre tedavisiyle iyileşti.

Mustafa Deveci   | 09.04.2020
İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan Kovid-19 hastalarının tamamı iyileşti

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yerel basında yer alan haberde, İsrail'deki Pluristem firmasının 3 ayrı sağlık merkezinde plasentadan aldığı kök hücreleri laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirdikten sonra ölüm riski yüksek 6 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasına enjekte ettiği belirtildi. 

Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'in uyguladığı bir haftalık tedavi sonucu böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının Kovid-19'u yenmeyi başardığı ifade edildi.

Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de Kovid-19'a yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, vaka sayısı ise 9 bin 755'e yükselirken, 864 kişi de iyileşti.

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