İsrail'de karantina kararının ardından 100 binden fazla kişi işsiz kaldı
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 18 Eylül'de başlatılan karantina nedeniyle 100 binden fazla kişinin işsizlik başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Kudüs
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısındaki yükseliş devam ederken hükümet, geçen hafta başlayan karantina uygulamasındaki bazı kuralları sertleştirdi.
Kabinenin bu sabah erken saatlerde aldığı karar doğrultusunda yarın 14.00'ten itibaren "hayati" olmayan tüm işletmeler ve fabrikalar kapatılacak.
Sinagogların en fazla 10 kişinin içeride olması şartıyla açık kalması kararlaştırılırken, toplu ulaşım büyük ölçüde durdurulacak.
Bu kapsamda halkın, evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklandı. Şehirlerin giriş ve çıkışlarındaki yollarda görev yapacak polisler sayesinde gerekli durumlar dışında yaşadıkları bölgenin dışına çıkmak isteyenler engellenecek.
Netanyahu karşıtı protestoya katılımcı sınırlaması getirildi
Alınan karar doğrultusunda, 3 ayı aşkın süredir devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere de katılımcı sınırlaması getirildi.
Bu doğrultuda Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı yakınında düzenlenen gösteriye en fazla 2 bin kişinin katılmasına izin verilecek.
Karantina önlemleri, 11 Ekim'e kadar devam edecek.
100 binden fazla kişi işsiz kaldı
Öte yandan karantina nedeniyle 100 binden fazla kişinin işsizlik başvurusunda bulunduğu bildirildi.
İsrail Ulusal İstihdam Servisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-23 Eylül tarihlerinde 110 bin kişi işsizlik başvurusunda bulundu.
Bu verilerle ülkedeki işsiz sayısı, 472 bini ücretsiz izne ayrılanlar olmak üzere toplam 802 bine yükseldi.
İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 206 bini geçerken, 1335 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.