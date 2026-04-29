İsrail'de CNN ekibine saldırdığı için görevden alınan taburun göreve geri döndüğü iddia edildi

CNN'e konuşan İsrailli güvenlik kaynağı, 27 Mart'ta CNN ekibine saldırı düzenleyen, bir kişinin yaralanmasına sebep olan ve ekibi gözaltına alan 914. Netzah Yehuda Taburu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Kaynak, söz konusu taburun yaklaşık 1 aylık süreçte eğitim semineri ve ek talim yaptığını belirterek bu sürecin ardından yeniden görevlendirildiğini öne sürdü.

Askeri bir yetkili, 27 Mart'taki saldırının İsrail askeri polisi tarafından soruşturulacağını belirtti.

CNN ekibine saldırı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 27 Mart'ta Filistinlilerle röportaj yapan CNN ekibine saldırmıştı.

CNN tarafından yayınlanan görüntüde, İsrail askerlerinin silahlarını haber ekibine doğrulttuğu ve ekibe yere çökmelerini söylediği görülmüştü.

İsrail askerleri, foto muhabirinin boğazını sıkarak çekim yapmasını engellemişti.

Kamera karşısında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere sempati duyduklarını belirterek CNN ekibiyle tartışan askerler, "işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının Yahudi halkına ve İsrail'e ait olduğunu" öne sürmüştü.

Askerler, 21 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin "intikamını almak" istediklerini söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, CNN ekibine yönelik saldırı dolayısıyla 914. Netzah Yehuda Taburu'nun işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerini, "profesyonel ve etik temellerini güçlendirmeyi amaçlayan bir süreçten" geçene kadar askıya aldıklarını duyurmuştu.