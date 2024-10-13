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Dünya

İsrail'de askeri üsse düzenlenen İHA saldırısında 67 kişi yaralandı

Hayfa bölgesinin güneyindeki bir askeri üsse, Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısı 67'ye yükseldiği ifade edilerek, hava savunma sistemlerinin hava aracını tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı bildirildi.

Enes Canlı  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
İsrail'de askeri üsse düzenlenen İHA saldırısında 67 kişi yaralandı

Kudüs

Haaretz'in haberine göre, Hayfa'nın güneyindeki Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA isabet etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateşlendiğini öne sürdüğü İHA saldırısında, savunma sistemlerinin aracı tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı kaydedildi.

Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde çok sayıda İsrail askeri bulunmasına rağmen ordu, saldırının düzenlendiği yerin askeri nokta olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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