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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de askeri mahkeme Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'sini serbest bıraktı

İsrail askeri mahkemesinin, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli esire cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askerden ikisini serbest bıraktığı bildirildi.

Enes Canlı  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
İsrail'de askeri mahkeme Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'sini serbest bıraktı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail basınındaki haberlere göre, kuzeydeki Beit Lid askeri mahkemesinin, Filistinli esire cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askerden ikisini serbest bıraktığı ifade edildi. Söz konusu askerlerin, olayın baş şüphelileri arasında yer almadığı belirtildi.

Soruşturmadaki askerlere, "sapkınlık, vücut bütünlüğüne zarar verme, askerlik kurallarına uygun davranmama" suçlamaları yöneltildiği kaydedildi.

İsrail'den Kanal13, İsrail askeri savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüler bulunduğunu aktardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre de İsrail askerlerinin cinsel işkence yapmakla suçlandığı Filistinli esirin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kuzeydeki Beit Lid askeri üssünde görülen davada İsrail polisi ve ordusu yoğun güvenlik önlemi almıştı. Onlarca kişilik İsrailli aşırı sağcı grup, 9 askerin Filistinli esire cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınmasını protesto etmek için askeri mahkemenin önünde toplanmıştı. İsrail ordusu ve polisi, mahkemenin çevresine çok sayıda birlikle insan zinciri kurarak ve demir bariyerler yerleştirerek konuşlanmıştı.

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucunda olaylar çıkmıştı.

İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ile aşırı sağcı fanatik gruplar askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid isimli üsse zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

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