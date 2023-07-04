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Dünya

İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den İsraillilere "silah taşıyın" çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Tel Aviv'de 7 kişinin araçla ezilerek yaralandığı olayın ardından İsraillileri "silah taşımaya" çağırdı.

Enes Canlı  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den İsraillilere "silah taşıyın" çağrısı

Kudüs

Times of Israel gazetesinin haberine göre, kolluk kuvvetlerinden de sorumlu Bakan Ben-Gvir, Tel Aviv'de 3'ü ağır 7 kişinin bir Filistinlinin kullandığı araçla ezilerek yaralandığı olay yerinde basına konuştu.

Olaydaki şoförün silah taşıyan sivil bir İsrailli tarafından vurularak öldürülmesine işaret eden Ben-Gvir, "Bu bir kez daha İsraillilerin silah taşımasının ne kadar etkili ve gerekli olduğunu gösteriyor. Ruhsatı olan tüm İsraillilere silahlarını taşıması çağrısı yapıyorum." dedi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyinde bir aracın kaldırımdaki yayalara çarpmasıyla üçü ağır 7 kişi yaralanmış, şoförün silahlı bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğü bildirilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda silahlı bir sivilin yerde yatan bir kişiye birden fazla kez ateş ettiği görülmüştü.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

İsrail siyasetinde Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'te terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

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