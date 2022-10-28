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Dünya

İsrail'de anket sonuçlarına göre hiçbir ittifak seçimlerde Meclis çoğunluğunu sağlayamıyor

İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimlere ilişkin yapılan anket sonuçları, hiçbir siyasi ittifakın hükümeti kurmaya yetecek milletvekili sayısına ulaşamayacağını ortaya koydu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu   | 28.10.2022
İsrail'de anket sonuçlarına göre hiçbir ittifak seçimlerde Meclis çoğunluğunu sağlayamıyor

Kudüs

İsrail'de seçimlere 4 gün kala siyasi belirsizlik devam ediyor. Son olarak "Panel4all Şirketi"nin yaptığı anket Maariv gazetesinde yayımlandı.

Ankete göre, muhalefet lideri Binyamin Netanyahu öncülüğündeki sağ blokun 60 sandalye, mevcut Başbakan Yair Lapid-Savunma Bakanı Benny Gantz blokunun ise 56 sandalye kazanması öngörülüyor.

Eymen Avde liderliğindeki Hadaş (Eşitlik ve Barış İçin Demokrasi Cephesi) ile Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin başkanlığındaki Değişim İçin Arap Hareketi'nin oluşturduğu ittifakın 4, Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi'nin 4 sandalye alması bekleniyor.

Sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin 31, Lapid’in partisi Yeş Atid'in 25, sağcı Dindar Siyonizm Partisi'nin 14, Benny Gantz liderliğindeki Mavi ve Beyaz'ın 12, sağcı dini parti Şas'ın 9, İsrail Evimiz'in 6, sağcı Tevrat Yahudiliği Partisi'nin 6, solcu Meretz Partisi'nin 5, İşçi Partisi'nin 4 sandalye kazanması öngörülüyor.

Hükümeti kurmak için Meclisteki 120 sandalyeden en az 61'ine sahip olmak gerekiyor.

İsrail, son dört yılda beşincisi gerçekleştirilecek genel seçim için 1 Kasım'da sandık başına gidecek.

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