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Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da “Yozgatlılar Buluşması”nda konuşuyor.
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Dünya

İsrail'de 30 bin asker, psikolojik danışmanlık almak için çağrı merkeziyle irtibata geçti

İsrail ordusu, bünyesindeki 30 bin askerin 7 Ekim 2023'ten bu yana psikolojik danışmanlık almak için çağrı merkezleriyle irtibata geçtiğini açıkladı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hamdi Yıldız  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
İsrail'de 30 bin asker, psikolojik danışmanlık almak için çağrı merkeziyle irtibata geçti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Ordu tarafından yapılan açıklamada, askerlerin yüzde 85'nin psikolojik destek aldıktan sonra savaşa yeniden katıldıkları belirtildi.

Psikolojik sorun yaşayan yaklaşık 200 askerin ordudan çıkışının verildiğine yer verilen açıklamada, askerler için Kalıcı Aile Merkezi, Muharebe Müdahale Birimi ve Travma Sonrası Kliniği bulunan yeni bir psikoloji merkezi açılışının yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'ye saldırıların başından bu yana ülkedeki Tabipler Birliğine bağlı ruh sağlığı servisinin, bu alanda işgücüne en iyi yanıtı vermek amacıyla tüm sektörlerdeki profesyonellerden oluşan bir ağı çalıştırdığının altı çizildi.

Açıklamaya göre, Ordu Sağlık Birlikleri'nin çağrı merkezi askerlere ilk müdahaleyi sağlamak amacıyla haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet veriyor.

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