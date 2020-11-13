Euro
9.05
Dolar
7.64
BIST 100
1,291.29
Altın
1,886.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi.

Esat Fırat   | 13.11.2020
İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi sabahtan itibaren yüzlerce Filistinlinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi.

Filistinlilerin Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan Eski Şehir bölgesinin kapılarında kurulan bariyerlerin önünde toplandığını aktaran tanıklar, polislerin zaman zaman gerilimi artırarak Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdiğini ifade etti.

Tanıklar, Harem-i Şerif'e girişlerine izin verilmeyen çok sayıda Filistinlinin Eski Şehir'in sokaklarında ve surların çevresinde cuma namazını kıldıklarını söyledi.

İsrail polisi, geçen hafta da Batı Şeria'dan gelen 2 bin Filistinlinin Mescidi Aksa'ya girişine izin vermemişti.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs’e gelişleri için izin istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 308 kişi öldü
İtalya'da Kovid-19 salgınında 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 45 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 248 bin 638'e çıktı

Benzer haberler

İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi

İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi

Filistinli gruplardan Pompeo'nun Yahudi yerleşim birimlerine yapmayı planladığı ziyarete tepki

Filistin Başbakanı Iştiyye: Pompeo'nun yerleşim birimlerine ziyareti tehlikeli bir girişimdir

Pakistan Başbakanı Han: İsrail'i tanımam konusunda baskı altındayım

Pakistan Başbakanı Han: İsrail'i tanımam konusunda baskı altındayım
Filistinli yetkili Şeyh: Pompeo'nun yerleşim birimlerine ziyareti uluslararası meşruiyete meydan okumadır

Filistinli yetkili Şeyh: Pompeo'nun yerleşim birimlerine ziyareti uluslararası meşruiyete meydan okumadır
İsrail Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladı

İsrail Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladı