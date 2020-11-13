İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi.
Kudüs
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi sabahtan itibaren yüzlerce Filistinlinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi.
Filistinlilerin Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan Eski Şehir bölgesinin kapılarında kurulan bariyerlerin önünde toplandığını aktaran tanıklar, polislerin zaman zaman gerilimi artırarak Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdiğini ifade etti.
Tanıklar, Harem-i Şerif'e girişlerine izin verilmeyen çok sayıda Filistinlinin Eski Şehir'in sokaklarında ve surların çevresinde cuma namazını kıldıklarını söyledi.
İsrail polisi, geçen hafta da Batı Şeria'dan gelen 2 bin Filistinlinin Mescidi Aksa'ya girişine izin vermemişti.
İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs’e gelişleri için izin istiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.