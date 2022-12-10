Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,264.80
BTC/USDT
17,149.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail yıl başından bu yana 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in 2022 yılında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Awad Rjoob, Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 10.12.2022
İsrail yıl başından bu yana 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Esirler Cemiyeti'nden 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in yıl başından bu yana 811'i çocuk, 153'ü kadın olmak üzere 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldığı, bunlardan bazılarının serbest bırakıldığı, bazılarının tutuklandığı belirtildi.

Yıl başından bu yana 2 bin 134 kişi hakkında "idari tutukluluk" kararı alındığı aktarılan açıklamada, "Hâli hazırda, İsrail'in 23 hapishane, gözaltı ve soruşturma merkezinde 4 bin 700 Filistinli bulunuyor. Bunlardan 34'ü kadın, 150'si çocuk, 835'i ise idari tutuklu." ifadeleri kullanıldı.

En eski mahkumlar yaklaşık 40 yıldır cezaevinde

Ayrıca 25 mahkumun, 1993'te Tel Aviv ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında imzalanan Oslo Anlaşması öncesinden beri İsrail hapishanelerinde bulunduğu aktarılan açıklamada, bunların en eskilerinin 1983'ten beri aralıksız cezaevinde bulunan Kerim Yunus ile Mahir Yunus isimli Filistinliler olduğu kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde Filistinli 600 hasta tutuklu bulunduğu bildirilen açıklamada, bunlardan 24'ünün kanser olduğu, cezaevlerinde ölen 10 Filistinlinin naaşlarının ise hâlâ teslim edilmediği vurgulandı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor. Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Adana'da traktörün devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 36 işçi yaralandı
Sakarya'da mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
TRT World Forum devam ediyor

Benzer haberler

İsrail yıl başından bu yana 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail yıl başından bu yana 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, son 3 haftada 20 Filistinliyi öldürdü

Abbas, İsrail’de 'iki devletli çözüme inanan ortak bulamadıklarını' söyledi

İsrail Cumhurbaşkanı, Netanyahu'ya hükümeti kurması için 10 gün ek süre tanıdı

İsrail Cumhurbaşkanı, Netanyahu'ya hükümeti kurması için 10 gün ek süre tanıdı
Mısır, Batı Şeria'da şiddetin daha fazla artmasına karşı uyarıda bulundu

Mısır, Batı Şeria'da şiddetin daha fazla artmasına karşı uyarıda bulundu
Türkiye'nin İsrail'e ihracatı rekor düzeye ulaştı

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı rekor düzeye ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet