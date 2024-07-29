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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, yerinden ettiği 2,3 milyon kişiyi Gazze'nin yüzde 14'lük kısmına hapsetmeye çalışıyor

İsrail ordusu, yerinden edilmiş yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi, Gazze Şeridi'nin yalnızca yüzde 14'lük kısmına hapsetmeyi istiyor.

Mustafa Deveci  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
İsrail, yerinden ettiği 2,3 milyon kişiyi Gazze'nin yüzde 14'lük kısmına hapsetmeye çalışıyor Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Ankara

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan Filistinliler, zorunlu göçe maruz kalmaya devam ediyor.

Daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği bazı yerlerin de boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilerin büyük bir bölümünü El-Mavasi bölgesine zorla sürmüş durumda.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de devam eden zorla yerinden edilmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İsrail yönetiminin "tahliye" emirleri nedeniyle Gazze halkının zorla yerinden olduğunu, bunun panik ve kaos yarattığını belirtti.

Gazzelilerin büyük çoğunluğu ayda bir göçe zorlanıyor

Lazzarini, söz konusu boşaltma talimatları sonrası insanların bulundukları bölgeden ayrılmak için çoğu zaman birkaç saat süreleri olduğunu ve ellerine ne geçerse yürüyerek veya eşek arabasıyla göç ettiklerini ifade etti.

Gazze'de hemen hemen herkesin bu "tahliye" emirlerinden etkilendiğine dikkati çeken Lazzarini, Gazzellilerin birçoğunun 7 Ekim'den bu yana ayda bir göçe zorlandığına işaret etti.

Gazzelilerin bölgede var olmayan güvenli yer aramaya devam ettiğini kaydeden Lazzarini, "Bu tahliye taktiği, bu savaşla hiçbir ilgisi olmayan insanlar için sadece daha fazla sefalet, korku ve acı getiriyor. Gazze halkı pinpon topu veya satranç taşı değil, onlar insan." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, şu anda Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 14'lük kısmının İsrail'in boşaltılmasını istediği bölgelerin dışında kaldığına dikkati çekti.

Bu da yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halkın büyük çoğunluğunun daracık bir alana sıkıştırılması anlamına geliyor.

BM verilerine göre, İsrail saldırıları ve "tahliye"leri nedeniyle Gazze'deki her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi.

Filistin Kızılayı, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinin oldukça kalabalık olduğunu ve bir çadırlık bile yerin kalmadığını duyurmuştu.

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