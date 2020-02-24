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Dünya, Koronavirüs

İsrail yeni tip koronavirüs endişesiyle Güney Korelileri ülkeden çıkarıyor

İsrail, yeni tip koronavirüs taşıyabilecekleri endişesiyle çoğunluğu turist olan Güney Korelileri ülkeden çıkarıyor.

Mustafa Deveci   | 24.02.2020
İsrail yeni tip koronavirüs endişesiyle Güney Korelileri ülkeden çıkarıyor

Kudüs

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyabilecekleri endişesiyle çoğunluğu turist olan Güney Korelileri ülkeden çıkarmaya başladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Korelilerin İsrail'den gönderilmesi talimatı verdi.

Netanyahu'nun talimatı ve otellerin kabul etmemesi nedeniyle çok sayıda Güney Koreli dünden bu yana ülkeden ayrıldı.

İsrail Havalimanı Otoritesinin yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana 622 Güney Korelinin İsrail'den çıktığı belirtildi.

Ülkede yaklaşık 800 ila 900 Güney Korelinin kaldığı, bunların büyük çoğunluğunun da kısa sürede İsrail'den ayrılacağı ifade edildi.

Güney Kore makamlarından yapılan açıklamada, 8-15 Şubat'ta Güney Koreli 77 kişilik turist kafilesinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'in bazı bölgelerini ziyaret ettiği, söz konusu gruptan 29 kişide ülkeye döndükten sonra Kovid-19'a rastlandığı duyurulmuştu.

Söz konusu kafiledekilerle görüşen 200'e yakın İsrailli öğrenci kendi evlerinde karantina altına alınmıştı.

İsrail, cumartesi Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermemişti.

Tel Aviv yönetimi ayrıca bugünden itibaren Güney Kore ve Japonya'dan gelen yabancıların İsrail'e alınmayacağını duyurmuştu.


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