İsrail, Washington'daki müzakere öncesi Lübnan'a yeni saldırı dalgası başlattı
İsrail ordusu, Washington'da bugün düzenlenecek müzakereler öncesinde Lübnan'ın güneyine hava saldırıları dalgası başlattığı bildirildi.
Ethem Emre Özcan
14 Mayıs 2026•Güncelleme: 14 Mayıs 2026
Beyrut
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedeflere yönelik hava saldırıları başlatıldığı ifade edildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Sadikin, Tuffahta ve Kefre beldelerini hedef aldı.
İsrail'den Lübnan'da 8 belde için yeni saldırı tehdidi
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mezraat Sinay, Tuffahta, Kefer Melki ve Yukarı Homin beldeleri ile doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Lebbaya, Suhmur, Yuhmur ve Ayn Tine beldelerini hedef alacağını bildirdi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir konuta düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları sabaha karşı güneydeki Sıreyfe beldesinde bir konutu hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Lebbaya, Suhmur, Yuhmur ve Ayn Tine beldeleri ile güneydeki Hadasa ve Kefer Melki beldelerine hava saldırıları düzenledi.
İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Bureyk ve Zerrariye beldeleri arasında bir noktayı hedef aldığı, saldırıda 1 kişinin yaralandığını aktarıldı.
Yummur'daki saldırıda ise bir akaryakıt istasyonunun hedef alındığı kaydedildi.
[1/11] İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı yoğun hava saldırılarından bu yana, sağlanan ateşkese rağmen sınır hattındaki gerilim devam ediyor. Lübnan'ın İsrail sınırındaki el-Aadaissah Köyü çevresinde İsrail ordusuna ait askeri araç ve tankların hareketliliği gözlendi.
[5/11] İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı yoğun hava saldırılarından bu yana, sağlanan ateşkese rağmen sınır hattındaki gerilim devam ediyor. İsrail saldırıları sonucu Lübnan'ın güney sınırındaki köylerde oluşan yıkım İsrail sınırından görüntülendi.
[10/11] İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı yoğun hava saldırılarından bu yana, sağlanan ateşkese rağmen sınır hattındaki gerilim devam ediyor. İsrail güçlerinin Lübnan'ın güney sınırında inşa ettiği ayrım duvarı İsrail sınırından görüntülendi.
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Ortodoks kilisesine ait vakıf binasını havaya uçurdu
Deyr Mimas beldesinden yapılan açıklamada, beldede kiliseye ait bir vakıf binası ile su kuyusunun patlayıcılarla havaya uçurulduğu doğrulandı.
İsrail saldırısının yalnızca fiziksel bir hasardan ibaret olmadığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda belde halkının hayatının ayrılmaz bir parçası ile insanların güvenlik duyguları ve günlük yaşamlarının da hedef alındığı aktarıldı.
Lübnan basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun 2 gün önce Deyr Mimas'taki Ortodoks vakıf binası ve güneş enerjisiyle çalışan tüm beldeye içme suyu sağlayan tesise gece saatlerinde patlayıcı yerleştirdiği havaya uçurduğu aktarıldı.
Vakıf binasının İsrail saldırısından önceki ve sonraki halinin fotoğrafı sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
Deyr Mimas Ortodoks Kilisesi de Facebook hesabından vakıf binasının harabeye dönen fotoğrafını birlik mesajı ile paylaştı.
Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi yaralandı
İsrail basınındaki haberlerde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın Roş Hanikra'ya İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Bölgedeki Galilee Tıp Merkezinden yapılan açıklamada, 2'si ağır 3 yaralının tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın bir otoparkı hedef aldığı İHA saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.