İsrail ve Sudan karşılıklı büyükelçilikler açacak
İsrail İstihbarat Bakanı Cohen'in Sudan ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Hartum
İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in Sudan ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
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