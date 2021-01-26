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Dünya

İsrail ve Sudan karşılıklı büyükelçilikler açacak

İsrail İstihbarat Bakanı Cohen'in Sudan ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Ömer Erdem   | 26.01.2021
İsrail ve Sudan karşılıklı büyükelçilikler açacak

Hartum

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in Sudan ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

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