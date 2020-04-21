Euro
7.54
Dolar
6.94
BIST 100
98,945.88
Altın
1,696.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı, Arap ülkelerinde de vaka sayısı arttı

Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı, İsrail'de 177'ye yükseldi.

Gülşen Topçu   | 21.04.2020
İsrail ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı, Arap ülkelerinde de vaka sayısı arttı

Tunus


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı, İsrail'de 177'ye, Doğu Kudüs'te 2'ye yükselirken, vaka sayıları Fas'ta 3 bin 46, Tunus'ta 884 oldu.

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kovid-19 nedeniyle 2. can kaybının yaşandığını duyurdu.

Hayatını kaybeden Filistinli kadının, kronik hastalıkları olduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkedeki Kovid-19 vaka sayısını 449 olarak açıklamıştı.
Bakanlık, virüs tespit edilen kişilerden 120'sinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, 15'inin Gazze'de, diğerlerinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu bildirmişti.

İsrail

İsrail Sağlık Bakanlığı, 5 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 177'ye ulaştığını duyurdu. Bakanlık, 222 kişide daha virüs tespit edildiğini ve böylelikle vaka sayısının 13 bin 713 olduğunu belirtti.

Enfekte olan kişilerden 149'unun durumunun ağır olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 4 bin 49 olduğu aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 191 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 3 bin 46'ya ulaştığını söyledi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 1185 kişiye test yapıldığını, bunlardan 5'inin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 884'e yükseldiğini kaydetti.

Yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 148 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı can kaybını 38 olarak açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Valisi Cuomo'nun 'salgında zorunlu çalışanlara yüzde 50 prim' planı
Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak
ABD Hazine Bakanlığından hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek
İsrail ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı, Arap ülkelerinde de vaka sayısı arttı
ABD'deki eyaletler Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye hazırlanıyor

Benzer haberler

Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

ABD Hazine Bakanlığından hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek

İsrail ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı, Arap ülkelerinde de vaka sayısı arttı

ABD'deki eyaletler Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye hazırlanıyor

ABD'deki eyaletler Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye hazırlanıyor
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 383 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 383 kişi öldü