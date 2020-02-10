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Dünya

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden komiteden Şeyh Salah'a verilen hapis cezasına tepki

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Bereket, Şeyh Raid Salah'a verilen hapis cezasını "zalimce" şeklinde niteledi.

Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout,Mehmet Nuri Uçar   | 10.02.2020
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden komiteden Şeyh Salah'a verilen hapis cezasına tepki

Kudüs

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket, yaptığı yazılı açıklamada, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah hakkında verilen 28 aylık hapis cezası kararının önceden alındığını savunarak, hükmün "ırkçı ve Arapları tahrik amaçlı" olduğunu vurguladı.

Duruşmalarda, Salah'ın sözlerinin çarptırıldığına dikkati çeken Bereket, Şeyh Salah'ın konuşmalarının İbranice’ye yanlış çevrildiğini belirtti.

Hapis cezasını "zalimce" olarak niteleyen Bereket, kararın sadece Şeyh Salah'ı değil Arap topluluklarının çalışmaları ve siyasi söylemini hedef aldığını ifade etti.

İsrail mahkemesi Hayfa kentinde bugün gerçekleştirilen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum etmişti.

Şeyh Salah'ın savunma heyetinde yer alan Avukat Ömer Hamayse, duruşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkilinin kararı temyize götürmeyeceğini ifade etmişti.

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