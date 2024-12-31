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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail televizyonuna göre, Hamas, sağ esirlerin listesini hazırlamak için 1 haftalık ateşkes istedi

İsrail medyası, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki sağ İsrailli esirlerin listesini hazırlayabilmek için 1 haftalık geçici ateşkes talep ettiğini öne sürdü.

Mustafa Deveci  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
İsrail televizyonuna göre, Hamas, sağ esirlerin listesini hazırlamak için 1 haftalık ateşkes istedi

Ankara

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerine ilişkin gelişmelere yer verildi.

Adı açıklanmayan yabancı kaynaklara dayandırılan haberde Hamas'ın olası bir mutabakatta serbest bırakılması gündemde olan İsrailli sağ esirlerin listesini saldırı altında hazırlayamayacağını ilettiği belirtildi.

Hamas'ın sağ esirlerin listesini hazırlayabilmek için Gazze'de 1 hafta geçici ateşkes talep ettiği ifade edildi.

Yürürlüğe girmesi halinde söz konusu ateşkes boyunca Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri bölgede kalmaya devam edecek.

Hamas, bu süre boyunca sağ İsrailli esirlerin listesini hazırlayıp arabuluculara iletecek.

KAN'ın haberinde İsrail'in Hamas'ın bu teklifine ne yanıt vereceğine ise yer verilmedi.

Tel Aviv yönetimi, esir takası müzakereleri için Hamas'ın elindeki İsrailli sağ esirlerin listesinin iletilmesini talep ediyor.

Hamas'ın elinde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor. Bu esirlerin en az üçte birinin ölü olduğu düşünülüyor.

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