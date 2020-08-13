Euro
8.69
Dolar
7.32
BIST 100
1,100.90
Altın
1,942.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail sınır polisleri Filistinlilere yönelik gasp ve saldırıyla suçlanıyor

İsrail Adalet Bakanlığı, Filistinlilere yönelik şiddet ve gaspla suçlanan 5 sınır polisi hakkında hazırlanan iddianameyi mahkemeye sundu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Halime Afra Aksoy   | 13.08.2020
İsrail sınır polisleri Filistinlilere yönelik gasp ve saldırıyla suçlanıyor

Kudüs

İsrail Adalet Bakanlığının, Filistinlilere yönelik şiddet ve gaspla suçlanan 5 sınır polisi hakkında hazırlanan iddianameyi mahkemeye sunduğu belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Adalet Bakanlığı Polis Personelleri Soruşturma Dairesi, sınır muhafızlarından 5 polis hakkındaki iddianameyi Birus’s Sebi (Beer Şeva) Bölge Mahkemesi'ne sundu.

İddianame, Filistinlilere yönelik; silahlı gasp, komplo, tehlikeli koşullarda saldırı, eziyet etme gibi suçları içeriyor.

Söz konusu saldırıların, İsrail askeri kontrol noktasından geçmek isteyen Filistinlileri hedef aldığı kaydedildi.

İddianamede ayrıca Metar Kontrol noktası yakınlarında devriye gezen İsrail güçlerinin, geçen ay birkaç kez Batı Şeria ile Filistin arasındaki sınırı geçmek isteyen Filistinlileri gasbettiği yer aldı.

Soruşturma Dairesi, mahkemeden şüphelilerin hakkındaki işlemler tamamlanıncaya kadar tutuklu kalması talebinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 169 bin 161'e yükseldi
Afrika'da antikor teslerine başlanacak
Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere 'kurallara uyun' çağrısı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19 bini aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 907 bini geçti

Benzer haberler

İsrail sınır polisleri Filistinlilere yönelik gasp ve saldırıyla suçlanıyor

İsrail sınır polisleri Filistinlilere yönelik gasp ve saldırıyla suçlanıyor

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü

Batı Şeria'daki mülteci kamplarında Kovid-19 vakalarının artması endişeye neden oluyor

Batı Şeria'daki mülteci kamplarında Kovid-19 vakalarının artması endişeye neden oluyor
İsrail, Gazze'nin tek ticaret kapısını da kapatıyor

İsrail, Gazze'nin tek ticaret kapısını da kapatıyor
İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir ev ile su deposunu yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir ev ile su deposunu yıktı