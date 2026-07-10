İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD saldırılarına cevap olarak İsrail'e misillemede bulunacaklarını açıklayan İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'e "Her türlü senaryoya hazırlıklıyız." ifadeleriyle karşılık verdi.

İsrail Savunma Bakanı'ndan, İran'ın misilleme açıklamasına "her türlü senaryoya hazırlıklıyız" yanıtı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD saldırılarına cevap olarak İsrail'e misillemede bulunacaklarını açıklayan İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'e "Her türlü senaryoya hazırlıklıyız." ifadeleriyle karşılık verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zülkadir'in İsrail'e misilleme yapacaklarına işaret eden açıklamalarının yer aldığı bir haberi alıntıladı.

Katz, "İsrail ordusu her zaman saldırı ve savunma olmak üzere her türlü senaryoya hazırlıklıdır.” dedi.

ABD'nin çarşamba gecesi İran'a gerçekleştirdiği geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından İsrail ordusunun, Tahran veya Lübnan’dan gelebilecek olası bir misillemeye karşı hazırlıklarını artırdığı basına yansımıştı.

İran: Siyonist rejim, savaşçıların vereceği cevaptan dolayı güvende olmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ülkesini hedef alan son saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Daha önce ilan ettiğimiz gibi altyapılara yönelik her saldırıya misliyle karşılık verilecek. Bu saldırıların arkasındaki Siyonist rejim de savaşçıların vereceği cevaptan dolayı güvende olmayacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı liderlere yönelik "hakaret içerikli" açıklamalarına da tepki gösteren Zülkadir, "Dünyanın en nefret edilen çehresi olarak tanımlanan Trump’ın, yas içindeki İran halkına karşı kullandığı ifadeler kendisine yakışır." ifadelerini kullandı.

Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin sona erdiğini duyurmuş, İranlı liderlere hitaben "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

İran müzakere heyetine yakın kaynak, ABD ile gelecek hafta görüşme yapılacağı iddiasını yalanladı

İran'da müzakere heyetine yakın bir kaynak, ABD ile görüşmelerin gelecek hafta yapılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi belirtilmeyen kaynağın İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Kaynak, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmeler için hazırlıkların tamamlandığına dair iddiaların ve teknik görüşmelerin gelecek hafta devam edeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Söz konusu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen kaynak, müzakerelerle ilgili herhangi bir gelişme olması durumunda İran resmi makamlarının bilgilendirmede bulunacağını ifade etti.