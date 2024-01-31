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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda konuşuyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı, yerli mühimmat üretimi için aralıksız çalışmalar yürüttüklerini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yerli mühimmatların üretimi için aralıksız çalışmalar sürdürdüklerini açıkladı.

Zein Khalil, Mahmut Geldi  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
İsrail Savunma Bakanı, yerli mühimmat üretimi için aralıksız çalışmalar yürüttüklerini söyledi

Kudüs

İsrail televizyonu Kanal 7'de yer alan haberde, Gallant'ın, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in Ramat HaSharon kentindeki fabrikasını ziyaret ettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik savaşta mühimmat üretimi çalışmalarının bariz bir şekilde arttırıldığına dikkat çekilen haberde, Gallant'ın şu sözlerine yer verildi:

"Bu savaşta öğrendiğimiz en önemli derslerin biri de İsrail'de silah ve mühimmat üretmenin önemi oldu. Bizler, bunu büyük oranda artırmaya çalışıyoruz."

Habere göre Gallant, savunma sistemine gelen tüm kaynakları ihtiyaç duydukları yerlerde kullandıklarına işaret ederek, savunma sisteminin ihtiyaçlarının başında silahların geldiğine vurgu yaptı.

Gallant, X sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada ise Elbit Systems'in fabrikalarında da mühimmat üretimini artıracaklarını ifade etti.

İsrail'in, 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşta ABD'den gelen silah ve mühimmatları kullandığına dikkat çekiliyor.

Yediot Ahronot, 25 Aralık'ta yayımladığı haberde, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e askeri mühimmat yüklü 230'dan fazla kargo uçağı ve 20 gemi gönderdiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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