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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı, Netanyahu'dan, Ben-Gvir'in polisi engellemesinin araştırılmasını istedi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'ın polisin eylemcilere müdahalesini engelleyip engellemediğinin araştırılmasını" istedi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
İsrail Savunma Bakanı, Netanyahu'dan, Ben-Gvir'in polisi engellemesinin araştırılmasını istedi

Kudüs

Gallant'ın Netanyahu'ya yazdığı mesaj, yerel basında yer aldı.

Mesajda Gallant, "Sizleri, olaylara katılan hükümetteki koalisyon üyelerine karşı sert davranmaya çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.

Gallant, Netanyahu'dan, "Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in, partisinin üyelerinin de katıldığı şiddet olaylarına polis müdahalesini engelleyip engellemediğini veya geciktirip geciktirmediğini incelemek için bir soruşturma emri vermesini" istedi.

Ayrıca Gallant, İsrail'in güney ve orta kesimlerindeki "Sde Teiman" ve "Beit Lid" askeri üslerinin basılması da dahil olmak üzere eylemlere katılan Meclis üyeleri ve bakanlara karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

"İki üsse baskın düzenlemenin ülkenin güvenliğine ve mevcut hükümetin otoritesine ciddi şekilde zarar vereceğini" belirten Gallant, "seçilmiş yetkililerin ve onların İsrail ordu üslerindeki ayaklanmalara aktif katılımını desteklemenin son derece tehlikeli bir durum olduğunu ve derhal müdahale edilmesi gerektiğini" belirtti.

İsrail'de aşırı sağcı siyasetçilerin başını çektiği grupların bir günde iki askeri üssü basması

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

Son olarak, İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığına ilişkin haber ve bu suçlamayla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucunda olaylar çıkmıştı.

İsrail'deki sağcı ve aşırı sağcı siyasetçiler de askerlerin işkence suçlamasıyla gözaltına alınmasına şiddetle karşı çıkarak üst üste açıklamalar yapmaya başlamıştı.

Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gözaltına alınan askerlere destek olmak için askeri üste toplanma çağrısı yapmıştı. Üssün önünde başlayan gösteriye, aşırı sağcı bakan ve milletvekilleri de katılmıştı.

İsrail basınına yansıyan görüntülerde, aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot'un askeri üssün zincirli kapısını aralayarak içeri girmeye çabaladığı, askerlerin ise milletvekilini engellemeye çalıştığı görülmüştü.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Tally Gotliv'in ise şüpheli askerlerin götürüldüğü Beit Lid askeri üssünde toplanan onlarca aşırı sağcı göstericiye katıldığı, sahnede yüzleri maskeli üniformalı silahlı askerlerle konuşma yaptığı görüntüler İsrail basınında yer almıştı.

İsrail askerlerinin, sivillere karşı yetkilerinin kısıtlı olması ve İsrail polisinin olaylara müdahalede gecikmesi olayı uzattı.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

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