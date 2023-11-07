İsrail Savunma Bakanı, "Gazze şehrinin merkezine ilerlediklerini" öne sürdü
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze şehrinin merkezine doğru ilerlediğini iddia etti.
Kudüs
Gallant, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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İsrail güçlerinin Gazze şehrindeki Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedeflere" havadan, karadan ve denizden koordineli olarak saldırdığını söyleyen Gallant, Gazze şehrindeki kuşatmayı sıkılaştırdıklarını ifade etti.
Gallant, İsrail güçlerinin kuzeyden ve güneyden Gazze şehrinin "kalbine" doğru ilerleme kaydettiklerini ve yerleşim bölgelerine girmeye çalıştığını öne sürdü.
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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı 32. gününde devam ediyor https://t.co/GLVFYUXl1n pic.twitter.com/REctL7jRmp
Gazze'ye yönelik saldırılara insani ara verilmesi çağrılarına değinen İsrail Savunma Bakanı, Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan bunun mümkün olmayacağı açıklamasını yineledi.
"Hizbullah ile savaş istemiyoruz" mesajı
İsrailli Bakan, Lübnan sınırında yaşanan gerilime ilişkin de değerlendirmede bulundu.
Gallant, Hizbullah ile savaşa girmeye niyetleri olmadığını söyledi.
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