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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD'den "İran saldırısı sonrası destek" istedi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in İran'a saldırmasının ardından ABD'nin desteğinin son derece önemli" olduğunu söyledi.

Muhammed Emin Canik  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD'den "İran saldırısı sonrası destek" istedi

İstanbul

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, ülkesini ziyaret eden Blinken ile ikili ve İsrailli askeri yetkililerin de katıldığı heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

İran'a saldırı sinyali veren Gallant, ülkesinin "İran'a saldırmasının ardından ABD ile İsrail'in ortak tutum sergilemesinin son derece önemli olduğunu ve bölgesel caydırıcılığı güçlendireceğini" savundu.

Gallant, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin geri getirilmesi ve Gazze'de Hamas yönetiminin "diğer bölgesel ve yerel kuruluşlarla" değiştirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı, "İsrail'in kuzeyinden tahliye edilenler geri dönene ve Hizbullah Lübnan'ın güneyinden çekilene kadar, Lübnan'ın güneyindeki kara saldırıları sona erse bile sistematik bir şekilde Hizbullah'ın altyapısına yönelik saldırıların" sürdürüleceğine değindi.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

Blinken, Hamas lideri Sinvar'ın İsrail saldırısında Gazze'nin güneyindeki Refah'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından başlayan Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak İsrail'e gelmişti.

Bu tur kapsamında Blinken'ın İsrail ile Hamas arasında kopan esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.

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