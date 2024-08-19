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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile esir takası müzakerelerini görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, esir takası müzakereleri ve Orta Doğu’daki güvenlik sorunlarını ele aldığı bildirildi.

Burak Dağ  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile esir takası müzakerelerini görüştü

Ankara

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gallant’ın, İsrail’i ziyaret eden Blinken ile Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Gallant’ın Blinken’a İsrailli esirler geri getirilene ve “Hamas ortadan kaldırılana kadar” Gazze’ye saldırılarının devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

Gallant ile Blinken’in ikili görüşmenin ardından İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin de katıldığı bir toplantı daha yaptığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bugün Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan müzakereleri görüşmek için bölgeye giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir araya gelmişti.

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