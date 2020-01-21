Euro
6.58
Dolar
5.93
BIST 100
123,556.10
Altın
1,558.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Savunma Bakanı: Batı Şeria'nın C bölgesinde egemenliğimizi sağlayacağız

İsrail Savunma Bakanı Bennett, "Batı Şeria'nın C bölgesinde İsrail'in egemenliğini sağlayacağız. İsrail'in toprağı için mücadele ediyoruz." dedi.

Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout,Çağrı Koşak   | 21.01.2020
İsrail Savunma Bakanı: Batı Şeria'nın C bölgesinde egemenliğimizi sağlayacağız

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Batı Şeria'nın C bölgesinin İsrail'e ilhak edilmesi yönündeki niyetini tekrarladı.

Jerusalem Post gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Bennett, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.

Bennett, "Batı Şeria'nın C bölgesinde İsrail'in egemenliğini sağlayacağız. İsrail'in toprağı için mücadele ediyoruz." dedi.

C bölgesi

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin idaresi ve güvenlik işleri Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?

Benzer haberler

İsrail Savunma Bakanı: Batı Şeria'nın C bölgesinde egemenliğimizi sağlayacağız

İsrail Savunma Bakanı: Batı Şeria'nın C bölgesinde egemenliğimizi sağlayacağız

Netanyahu'nun ardından Gantz da Ürdün Vadisi'ni 'İsrail'e ilhak etme' vaadinde bulundu

İsrail Filistinlilerin imar izni başvurularının tamamına yakınını reddetti

İsrail parlamentosundaki Arap vekillerden Şeyh Sabri'nin "Aksa'dan uzaklaştırılmasına' tepki

İsrail parlamentosundaki Arap vekillerden Şeyh Sabri'nin "Aksa'dan uzaklaştırılmasına' tepki
İsrail, Lübnan sınırına tünel kazılmasını önlemek amacıyla sensör yerleştiriyor

İsrail, Lübnan sınırına tünel kazılmasını önlemek amacıyla sensör yerleştiriyor
İsrail iki haftada üçüncü kez Gazze'deki tarım arazilerini sular altında bıraktı

İsrail iki haftada üçüncü kez Gazze'deki tarım arazilerini sular altında bıraktı