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Dünya

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyi ve doğusu ile Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırısında 4 kişi öldü

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesi, Sur kenti ile ülkenin güneyi ve doğusundaki bazı bölgelere yoğun saldırılar düzenledi.

Mustafa M. M. Haboush, Hamdi Yıldız  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyi ve doğusu ile Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırısında 4 kişi öldü

Beyrut

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılar sonucunda yangınlar çıktı.

Hava saldırılarına hedef olan binalar ve çevresinde büyük tahribat meydana geldi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Tayr Debba beldesindeki İslami Mesaj İzci Derneğine bağlı sivil savunma merkezi İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları, güneydeki Kefr Şuba, Kefr Kila, doğudaki Hermel kenti ve çevresine de yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında, çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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