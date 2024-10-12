Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,446.00
BTC/USDT
62,711.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyi ve doğusunu vurdu

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusunda ve güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Mustafa M. M. Haboush, Hamdi Yıldız  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyi ve doğusunu vurdu

Beyrut

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin doğusunda yer alan Baalbek bölgesine bağlı Sarain el-Tahta beldesinde bir yumurta deposuna İsrail hava saldırısı gerçekleşti.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Kevseriyye es-Siyad beldesinde 3 katlı bir bina İsrail hava saldırısı sonucu yerle oldu.

Beldeye yoğun saldırıların ardından Kevseriyye es-Siyad ile el-Gassaniyye beldeleri arasındaki yol trafiğe kapandı.

Yine Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesine bağlı el-Huş bölgesi çevresi, Nebatiye kentinin güneyindeki Zifta ve Zahrani beldeleri İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Saldırılarda, can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara dair bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapısına duvar örülen kişi, iki yıl sonra mahkeme kararıyla evine kavuştu
Emine Erdoğan'dan Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerine ilişkin paylaşım
İzmir'e içme suyu sağlanan Tahtalı'da doluluk en kötü ikinci ekim ayını yaşıyor
Türkiye'de yaz yağışları yüzde 9 azaldı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Türkiye, İsrail saldırılarının gölgesinde Lübnanlı firmaların yanında

Türkiye, İsrail saldırılarının gölgesinde Lübnanlı firmaların yanında

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyi ve doğusunu vurdu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Fransa Cumhurbaşkanı bölgedeki gelişmeleri görüştü

BMGK'nin seçilmiş üyelerinden İsrail'in Lübnan'da UNIFIL'i hedef almasına tepki

BMGK'nin seçilmiş üyelerinden İsrail'in Lübnan'da UNIFIL'i hedef almasına tepki
Biden, İsrail'e "UNIFIL unsurlarını hedef alma" çağrısı yaptı

Biden, İsrail'e "UNIFIL unsurlarını hedef alma" çağrısı yaptı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki BM barış gücü askerlerinin "kazara" yaralandığını iddia etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki BM barış gücü askerlerinin "kazara" yaralandığını iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet