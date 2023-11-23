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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi'nde sivil yerleşimlere bomba yağdırdı

İsrail savaş uçakları, gece boyunca kuzeyde Beyt Lahiye'den güneyde Mısır sınırında bulunan Refah kentine kadar Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı.

23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi'nde sivil yerleşimlere bomba yağdırdı

Ankara

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapılırken, Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı 3 konuta düzenlenen hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir çocuk Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bombardımandan dolayı bölgeye sivil savunma, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşımında sıkıntı yaşandığı, harap olan 3 evin enkazında onlarca kişinin bulunduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava bombardımanlarında onlarca kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Yerleşim yerlerinin savaş uçaklarının yanı sıra topçu atışlarıyla da gece boyunca vurulduğu, İsrail askerleri tarafından hareket eden her şeye ateş edildiği belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde Ebu er-Rus ve el-Kürd ailelerinin evlerine düzenlenen hava bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yine kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesinin roketle vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de sivillere ait evlerin İsrail uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Mısır sınırına paralel Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınındaki hayır cemiyetine yönelik hava saldırısında da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.


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