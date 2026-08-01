İsrail savaş uçakları, Gazze'de hastane yakınındaki ilaç deposunu bombaladı

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesini bombaladı.

Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında yerinden edilenlerin sığındığı çadır kampında yer alan ilaç deposunun hedef alındığı saldırıda, ilaç deposu yerle bir olurken onlarca çadır yandı ve zarar gördü.

İsrail bombardımanı, vurulan ilaç deposunun yanı başındaki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yatan hastalar ve çadır kampı sakinleri arasında büyük bir paniğe yol açtı.

Bölge sakinleri, İsrail ordusunun depoyu bombalamadan birkaç dakika önce tahliye uyarısı yaptığını belirtti.

Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlenen saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor.

Deyr el-Belah kentindeki Ebu Arif Caddesi'ne dün düzenlenen İsrail saldırısında yaralanan 33 yaşındaki Mahmud Muhammed Fatayir hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda da 4 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 1214 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 977 kişi yaralandı.