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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze'de 2 evi vurdu

Her iki evin de yıkıldığı saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Ramzi Mahmud, Ali Semerci  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
İsrail savaş uçakları Gazze'de 2 evi vurdu Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dördüncü gününde devam ederken savaş uçaklarının vurduğu 2 ev daha yıkıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli "El-Haşşaş" ailesine ait evi birkaç füzeyle hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında da Filistinli "Taha" ailesine ait bir ev yerle bir oldu.

Her iki evin de yıkıldığı saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

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