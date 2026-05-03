İsrail, Sarı Hat'tan sonra Turuncu Hat'la Gazze topraklarındaki işgali genişletmeye devam ediyor Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 7 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen, İsrail ordusu işgal ettiği Sarı Hat'tı batıya doğru her geçen gün daha da genişleterek "Turuncu Hat" adıyla sözde yeni bir çizgi daha oluşturdu.

İsrail ordusu, Gazze'deki sivil halkı güvenlik gerekçesiyle Sarı Hat'a yaklaştırmazken her geçen gün daha küçük bir alana sıkıştırmaya devam ediyor.

Bu bağlamda İsrail ordusu, Ekim 2025’teki ateşkes kapsamında oluşturulan ve Gazze Şeridi’nin yüzde 53’lük bir bölümünü işgal eden Sarı Hat'tı güncelledi ve "Turuncu Hat" isimli yeni bir hayali sınır oluşturdu.

İsrail, yardım kuruluşlarıyla paylaştığı haritadaki Turuncu Hat'la birlikte Filistinlilerin yaşadığı alan yüzde 47'den yüzde 36'ya düşmüş oldu.

Turuncu Hat, İsrail ordusunun aylardır devam eden çalışmalarının sonucu

Söz konusu hat, akşamdan sabaha değil İsrail ordusunun aylardan bu yana sahadaki defacto uygulamalarının bir sonucu olarak gelişti.

İsrail'in, ateşkesin ilk aşaması kapsamında Mavi Hat'tan Sarı Hat'ta, ileriki aşamada da Kırmızı Hat'ta çekilmesi ve sonra da Gazze'den tamamen çıkması gerekiyordu.

Hayali bir çizgi olan Sarı Hat'a çekilen ordu, sokak aralarına yerleştirdiği sarı beton bloklarla bu çizgiyi fiilen çizmeye çalıştı ancak zamanla bu hattı batıya doğru genişletti.

Devam eden bu ihlaller nedeniyle özellikle Han Yunus, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi ve Cibaliya'daki onlarca Filistinli aile evlerini ve çadırlarını terk edip batıya doğru yer değiştirmek zorunda kaldı.

Söz konusu bölgelerde yaşayan Filistinliler, sıkıştıkları bu dar alanda her gün İsrail ordusunun açtığı ateş ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların korkusuyla yaşar oldu.

38 yıllık İsrail işgal tecrübesi olan Gazzeliler, yeni bir işgalden endişeli

İsrail'in haritalarla çizdiği bu renkli çizgiler, Filistinlilerin yaşam alanlarını daraltırken, hayatlarını da şekillendiriyor.

Üstelik bu uygulamalar, Altı Gün savaşıyla Gazze'yi ele geçiren, 38 yıl sonra eski Başbakan Ariel Şaron döneminde "Tek taraflı çekilme planı" ile Gazze'den çekilen İsrail'in niyeti konusunda olumlu sinyaller vermiyor.

Filistinliler, İsrail'in işgal ettiği bu bölgelerden çekilmeyerek yeni bir siyasi ve güvenlik durumu dayatacağını düşünüyor.

İsrailli siyasetçiler ile ordudaki üstü düzey isimlerin Sarı Hat'tın "yeni kalıcı sınır" olacağı şeklindeki açıklamaları da Filistinlilerin bu düşüncelerini haklı çıkarıyor.

İsrail sahada bu "oldubittiyi" dayatmak için durmaksızın çalışırken ateşkesin tüm aşamalarıyla hayata geçirilmesi hedefiyle yürütülen siyasi çalışmaların sürekli sekteye uğraması da Tel Aviv yönetiminin işini kolaylaştırıyor.