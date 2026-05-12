İsrail saldırısında uzuvlarını kaybeden Filistinli çocuk, protezlerle yeniden hayata tutundu İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda sağ kolunu ve sol bacağını kaybeden 12 yaşındaki Semir Zakkut, Ürdün'de gördüğü tedavi ve takılan protez uzuvlarla yeniden kendi işini gören bir bireye dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşayan Semir, Mayıs 2025'te İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda ağır şekilde yaralandı.

Şifa Hastanesi'ne kaldırılan Semir'in kolu ve bacağı ampute edildi. Aylarca süren tedaviden sonra Ürdün'e gitme şansını yakalayan Semir, dönüşünde de dijital uzuvla Gazze'ye giren ilk kişi oldu.

Saldırı sonrası tek dileği yeniden yürümek oldu

Semir'in annesi Dua Zakkut, İsrail İHA'sının oğlunun bulunduğu odaya girerek patladığını ve odada yangın çıktığını söyledi.

Oğlunun babası tarafından kurtarıldığını belirten Filistinli anne, Semir'in kolunu ve bacağını kaybettiğini, vücudunun farklı bölgelerinin de yaralandığını aktardı.

Gazze'deki tıbbi imkansızlıklar ve ilaç eksikliği yüzünden oğlunun aylarca büyük acılar çektiğini dile getiren Zakkut, şöyle konuştu:

"Gitmeden önce Semir ağrıdan gece gündüz uyumuyordu. Elini ve ayağını kaybetmişti. En değerli şey olan yürüme yetisini kaybetmişti. Tüm ihtiyaçlarında bana ve babasına bağımlı hale gelmişti."

Filistinli anne, saldırıyla oğlunun hayatının bütünüyle değiştiğini ve Ürdün'de tedavisi sürerken sayıkladığı tek cümlenin de "yeniden kol ve bacak sahibi olup yürüyebilmek" olduğunu ifade etti.

“Protezler onun canından bir parça oldu”

Oğluna dijital uzuv takıldığını ve İsrail'in yasaklamasına rağmen bu şekilde Gazze'ye girdiğini anlatan Zakkut, Semir'e protez uzuv takıldığı andaki sevincini ise şöyle tarif etti:

“Benim de artık bir elim var, diyordu. Protezler çok önemli. Kendi işini kendi görmeye başladı. Önceden her işini biz görüyorduk. Protezler onun canından bir parça oldu. Onları yanına alıp öyle uyuyor. Bunlar benim elim ayağım hayatım, diyor.”

"Yeniden yürümeye ve kendi ayaklarımın üzerinde durmaya başladım"

Kolunu ve bacağını kaybettikten sonra uzun süre zor günler geçirdiğini söyleyen küçük Semir ise Ürdün'deki tedavisinin ardından yeninden Gazze'deki ailesinin yanına döndüğünü dile getirdi.

Protezler ilk takıldığında çok mutlu olduğunu söyleyen Semir, "Yeniden yürümeye ve kendi ayaklarımın üzerinde durmaya başladım. Protez takılmadan önce birinin desteğine ihtiyacım vardı. Birinin beni tekerlekli sandalyeye oturtması, yürütmesi gerekiyordu, şimdi yürüyebiliyorum." diyerek uzuvların sağladığı ve her insanın sahip olması gereken konforun önemine işaret etti.

Uyurken protezlerini başucunda saklayan Semir, kolunu ve bacağını kaybedenler için protez uzuvların çok önemli olduğunu ve bu nedenle de büyüyünce doktor olup uzuvlarını kaybedenlere protez takmak istediğini sözlerine ekledi.

