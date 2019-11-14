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Dünya

İsrail saldırısında İslami Cihad'ın komutanlarından Sevarika yaşamını yitirdi

Saldırıda Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın yanı sıra ailesinden 3'ü çocuk 7 kişi daha öldü.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Çağrı Koşak   | 14.11.2019
İsrail saldırısında İslami Cihad'ın komutanlarından Sevarika yaşamını yitirdi

Gazze

İsrail ordusunun Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırısında İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda Sevarika'nın yanı sıra ailesinden 3'ü çocuk 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Hayatını kaybeden Sevarika ailesinin barakada yaşadığı ve saldırının ailenin uyuduğu sırada gerçekleştirildiği öğrenildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Deyr el-Balah bölgesinde İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın hedef aldığını açıkladı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu salı sabahı Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemişti. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı. İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, İslami Cihad ise İsrail tarafına 360'tan fazla roket fırlatmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile varılan ateşkesin sabah yerel saatle 05.00'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

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