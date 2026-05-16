İsrail saldırısında gözünü kaybeden Gazzeli kız çocuğu, eski görünümüne kavuşmanın hayalini kuruyor

İsrail ordusunun Gazze kentinde telefon şarj noktası yakınını hedef aldığı saldırıda ağır yaralanarak bir gözünü kaybeden Filistinli kız çocuğu Sahar Adil, yurt dışında ameliyat olup eski görünümüne kavuşmak istiyor.

İsrail'in 19 Haziran 2025’te düzenlediği saldırıda başına isabet eden şarapnel nedeniyle görme yetisini kaybeden Sahar'ın annesi Necme Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ancak Gazze’deki sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle halen ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Anne Adil, saldırının gerçekleştiği gün kızlarının telefon şarj noktası yakınında bulunduğunu anlatarak, patlama sesini duyar duymaz başörtüsünü bile düzgün takamadan yalın ayak dışarı koştuğunu söyledi.

Sahar'ı telaşla ararken onu bulmak için çevrede insanlara "Kızlarım nerede?" diye sorduğunu ifade eden anne Adil, daha sonra çocukların Şifa Hastanesi'ne götürüldüğünü öğrendiğini belirtti.

Hastaneye ulaştığında kızlarını acil serviste yerde bulduğunu aktaran anne, "Sahar'ın yüzünde ağır deformasyon oluştu, yüzünün bir bölümü parçalandı ve saatlerce ilk yardım müdahalesi alamadı." dedi.

Doktorların, beynine giren bir şarapnel parçasının çıkarılamadığını söylediğini belirten anne Adil, ameliyat sonrası Sahar'ın görme yetisini kaybettiğini öğrendiklerini ifade etti.

Saldırının ardından uzun süre hastanede tedavi gören Sahar'ın taburcu edilmesine rağmen düzenli tedavi ve takibinin sürdüğünü aktaran anne Adil, kızının sağlık durumunun halen yakından izlendiğini kaydetti.

Aynı saldırıda kayınbiraderini de hayatını kaybetmiş halde bulduğunu anlatan Adil, saldırının aile üzerinde derin bir travma bıraktığını söyledi.

Gazze’de tedavi imkanı yetersiz

Kızı Sahar’ın bacaklarında platin takılmasını gerektiren ciddi yaralanmalar bulunduğunu belirten Adil, doktorların ayrıca konuşma, görme, işitme ve hareket durumunun sürekli takip edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Anne Necme Adil, saldırının ardından ilk aylarda kızının moralini korumaya çalıştığını ifade ederek, Sahar'ın kendisine, "Ben kızların en güzeliyim. Ben güzelim. Gözümü yaptıracağım, kaşımı yaptıracağım." dediğini anlattı.

Sahar'ın kaşında da deformasyon oluştuğunu kaydeden anne Adil, kızının daha sonra dışarı çıkmaya başladığında bazı çocukların kendisine, "Senin gözün oyulmuş." diyerek onunla alay ettiğini ve bunun da psikolojisini ağır etkilediğini söyledi.

Sahar'ın kaşı için estetik ameliyat olması gerektiğini ifade eden anne Adil, ayrıca yapay göz takılması gerektiğini, beyninde kalan şarapnel parçasının ise sürekli kontrol ve takibe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Anne Adil, "Gazze'deki sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle Sahar'ın yurt dışında tedavi edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

“Dünyadaki diğer çocuklar gibi olmak istiyorum”

Psikolojisinin ağır etkilendiğini belirttiği kızının bir gün kendisine, "Neden Roza ve kardeşlerinin gözleri iyi de benim gözüm iyi değil?" diye sorduğunu anlatan anne Adil, Sahar'ın artık bir gözünün görmediğinin farkına vardığını kaydetti.

Anne Adil, kızının sağlam kalan gözüyle eğitimine devam etmeye çalıştığını ancak görme sorunlarının giderek arttığını söyledi.

Küçük Sahar ise saldırı günü telefon şarj noktasına doğru gittiklerini, bekledikleri sırada patlama meydana geldiğini anlattı.

Sahar, "Bir ameliyat geçirip gözümün yeniden eski hali gibi olmasını istiyorum. Dünyadaki diğer çocuklar gibi olmak ve kimsenin benimle alay etmemesini istiyorum." dedi.