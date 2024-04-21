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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırısında 4 oğlunu kaybeden kadına "Filistinlilerin Hansa'sı" lakabı verildi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 4 oğlunu kaybeden Amine Gannam, Filistin sokaklarında "Filistinlilerin Hansa'sı" olarak anılıyor.

Qais Omar Darwesh Omar  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
İsrail saldırısında 4 oğlunu kaybeden kadına "Filistinlilerin Hansa'sı" lakabı verildi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Tulkerim

Hazreti Ömer zamanında Kadisiye Savaşı'na katılarak 4 oğlunu şehit veren şair kadın sahabe Hazreti Hansa'ya benzetilen 70'li yaşlardaki Filistinli Amine Gannam, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki El-Menşiyye Mahallesi'nde bulunan evinde büyük bir sabır, metanet ve kararlı duruş örneği sergiliyor.

Amine Gannam, 19 Ekim 2023'te İsrail'e ait insansız hava aracının kamptaki bir alanı bombalaması sonucu 2 oğlunu kaybetmiş. Geçen kasım ayında oğlu Abdullatif'i ölümcül bir hastalık nedeniyle toprağa veren acılı anne, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği son saldırılarda da diğer oğulları Selim ve Mahmud'u şehit vermiş.

"Bu, gurur duyduğum oğullarımın kanıdır"

AA muhabirine konuşan Amine Gannam, "Beni 4 oğlumun şehadeti ile şereflendiren Allah'a hamdolsun." dedi.

Acılı anne, omzunda taşıdığı ve üstünde oğullarının kan izlerinin bulunduğu Filistin kefiyesini işaret ederek, "Bu, gurur duyduğum oğullarımın kanıdır. Bu, sakladığımız şehitlerimizin kanıdır." ifadesini kullandı.

Filistinli anne, oğlu Selim'in öldürülmesini ise şöyle anlattı:

"Oğlum Selim, abdest alıp namazını kıldıktan sonra evine doğru yola çıktı. Silahsız olmasına rağmen İsrailli keskin nişancıların kurşunlarıyla öldürüldü. İsrail, ambulans ekiplerinin yaralı oğlumu hastaneye götürmesine izin vermeyince oğlum şehit oldu ve ordu çekilene kadar burada benim evimde kaldı."

Amine Gannam, 4 oğlunun da hiçbir suçları olmadığı halde İsrail askerlerince öldürüldüğünü söyledi.

"Onlar evlerini, namuslarını savunuyordu"

Filistinli baba Faysal Gannam ise "Çocuklarım İsrail işgaline karşı gidip savaşmadı. Daha doğrusu kamplarına saldıran İsrail ordusuydu ve onlar evlerini, namuslarını savunuyordu." dedi.

İsrail'in Filistin topraklarında hayatı kendileri için yaşanılmaz hale getirdiğine dikkati çeken acılı baba, şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğumuz durum için Allah'a şükürler olsun. Bizler hayatı seviyoruz. Çocuklarımız da bizim sahip olduğumuz en değerli şey. Ancak aşağılandığınızda ve eviniz yıkıldığında bununla yüzleşmekten başka çareniz kalmıyor. İşgalin getirdiği bu yıkımdan hoşlanmıyoruz. Her şeye saldırıyorlar, tankları var, uçakları var, buldozerleri var."

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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