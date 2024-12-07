Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,999.00
BTC/USDT
99,700.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te 5113 konutun teslim töreninin ardından hak sahibi bir ailenin evini ziyaret etti. -VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırılarında Gazze'de 4 bin kişi ampute edildi, 2 bini de omurilik ve beyin hasarı aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında 4 bin kişi ampute edilirken, 2 bin kişi omurilik ve beyin yaralanmasına maruz kaldı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ekrem Biçeroğlu, Ali Semerci  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
İsrail saldırılarında Gazze'de 4 bin kişi ampute edildi, 2 bini de omurilik ve beyin hasarı aldı

Gazze

Gazze'deki Şifa Hastanesi başhekimi Dr. Muhammed Ebu Selamiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarının sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ebu Selamiye, İsrail'in saldırılarında 4 bin amputasyon vakası, 2 bin omurilik ve beyin yaralanması ve binlerce görme ve işitme engelli vakasının yaşandığını belirtti.

"Saldırıların başlamasından bu yana uzuvları kesilen yaralıların sayısı çoğu çocuk olmak üzere 4 bini aştı." diyen Ebu Selamiye, "omurga ve beyin yaralanmaları nedeniyle rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişilerin sayısının 2 bini aştığını ve bunların yatalak durumda olduğunu" ifade etti.

Ebu Selamiye ayrıca, İsrail'in bombalaması sonucu "binlerce Filistinlinin işitme ve görme bozuklukları yaşadığını" kaydetti.

Doktor Ebu Selamiye, "saldırıların derhal durdurulması, tüm sınır kapılarının açılması ve engelliler için tekerlekli sandalye ve koltuk değneği gibi tıbbi malzeme, ilaç ve malzemelerin girişine" izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 664 Filistinli öldü, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde yeni ve sürdürülebilir okul kültürü ele alındı
Bakan Uraloğlu: Yeniköprü Tüneli'nin resmi açılışını yakında gerçekleştireceğiz
Bakan Kurum: 2024 yılında 200 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz
Bakan Fidan, Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Kaş'ta sağanak sonrası denizin rengi kısmen değişti

Benzer haberler

İsrail saldırılarında Gazze'de 4 bin kişi ampute edildi, 2 bini de omurilik ve beyin hasarı aldı

İsrail saldırılarında Gazze'de 4 bin kişi ampute edildi, 2 bini de omurilik ve beyin hasarı aldı

Emine Erdoğan: Filistin'de bugün yaşanan hadise ne meşrudur, ne de kendini savunma hakkının bir tezahürüdür

BM Filistin Özel Raportörü Albanese: Soykırımdan İsrail'in tüm kurumları sorumlu

İsrail'in 428 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 664'e yükseldi

İsrail'in 428 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 664'e yükseldi
Hazine "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi"nde İsrail menşeili firmanın kesinlikle görev almadığını bildirdi

Hazine "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi"nde İsrail menşeili firmanın kesinlikle görev almadığını bildirdi
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Tocci: Yıllardır tüm dünya Filistin'e yönelik saldırıları unutmuş gibiydi

Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Tocci: Yıllardır tüm dünya Filistin'e yönelik saldırıları unutmuş gibiydi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet