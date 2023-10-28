İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
İsrail ordusu, gece boyu Gazze'nin pek çok noktasını havadan ve karadan vurmaya devam etti.
Gazze
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini ateşleyerek vurdu.
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- İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki bolluğun yüzde 70'i yerinden edildi
- İsrail, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor
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İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin katıldığı başka rejimki evleri havadan hedef aldı.
İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgede sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hattının tamamen kesilmesi ve elektrik kesintisi nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırılarının bölgesel olarak ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili bilgi alınamadığı için ifade edildiği belirtildi.
Öte yandan Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'de imzalı olarak, internet ve telefon hizmetinin kesildiği Gazze'de gazetecilere yönelik "katliam" yapılabilecek uyarısında bulundu.
İsrail'in şu ana kadar 20'yi aşkın günlüğü, ailelerinden onlarca kişinin öldürdüğü ve onlarca basın kurumu hedefinin alındığına işaret edilen, bunun yerine, gazetecilerin, işlenen suçların dünyaya duyurulmasını engellediği için resmi bir kararla ve sistematik bir politika çerçevesi kaydedildi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı tüm uluslararası kuruluşlara, "gerçeklerin tanıklarını" kaybetmeden önce harekete geçirme, "cellatla kurbanı bir tutma ve çifte standart" konusunda ise "dur" deme döngüsü yapıldı.
İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni gece gündüz bombalıyor.— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 28, 2023
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor https://t.co/c8z7zoDZrB pic.twitter.com/CePkvMkAm6
İsrail'in Gazze'ye saldırıları
Hamas'ın kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla toplu saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'deki Gazze'ye yapılan saldırılarda 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığı, 18 bin 967 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
İşgalin altında Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazetecinin geçmişi yok oldu.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan olaylarda ise 46 Hizbullah'ın yanında sıra sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı üyelerinden da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil can kaybı yaşandı.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivilin kaybı yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.