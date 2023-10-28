Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,790.90
BTC/USDT
34,150.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu

İsrail ordusu, gece boyu Gazze'nin pek çok noktasını havadan ve karadan vurmaya devam etti.

Ahmed Gouda, Gülşen Topçu  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu

Gazze

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini ateşleyerek vurdu.

    İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin katıldığı başka rejimki evleri havadan hedef aldı.

    İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgede sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hattının tamamen kesilmesi ve elektrik kesintisi nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırılarının bölgesel olarak ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili bilgi alınamadığı için ifade edildiği belirtildi.

    Öte yandan Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'de imzalı olarak, internet ve telefon hizmetinin kesildiği Gazze'de gazetecilere yönelik "katliam" yapılabilecek uyarısında bulundu.

    İsrail'in şu ana kadar 20'yi aşkın günlüğü, ailelerinden onlarca kişinin öldürdüğü ve onlarca basın kurumu hedefinin alındığına işaret edilen, bunun yerine, gazetecilerin, işlenen suçların dünyaya duyurulmasını engellediği için resmi bir kararla ve sistematik bir politika çerçevesi kaydedildi.

    Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı tüm uluslararası kuruluşlara, "gerçeklerin tanıklarını" kaybetmeden önce harekete geçirme, "cellatla kurbanı bir tutma ve çifte standart" konusunda ise "dur" deme döngüsü yapıldı.

    İsrail'in Gazze'ye saldırıları

    Hamas'ın kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla toplu saldırı başlattı.

    İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı.

    Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'deki Gazze'ye yapılan saldırılarda 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığı, 18 bin 967 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

    İşgalin altında Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

    Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazetecinin geçmişi yok oldu.

    İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan olaylarda ise 46 Hizbullah'ın yanında sıra sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı üyelerinden da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil can kaybı yaşandı.

    Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivilin kaybı yaşandı.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    İsrail'in Gazze'ye saldırıları yurt genelinde protesto edildi
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı
    Metro İstanbul bugün ve 29 Ekim'de İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek
    Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza
    Muğla'da çıkan yangında yarım hektar ormanlık alan zarar gördü

    Benzer haberler

    İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu

    İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu

    İsrail'in şiddetli saldırılarla Gazze'nin dünyayla bağlantısını koparması uluslararası alanda tepki topladı

    İsrail, Gazze'ye gece yarısı saldırısında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini hedef aldı

    Filistin'den, dünya ülkelerine "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın" çağrısı

    Filistin'den, dünya ülkelerine "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın" çağrısı
    İsrail'in Gazze'ye saldırıları yurt genelinde protesto edildi

    İsrail'in Gazze'ye saldırıları yurt genelinde protesto edildi
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı
    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
    Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet