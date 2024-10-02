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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

İsrail saldırıları sonucu binlerce Lübnanlı ülkenin güneyinden Trablusşam'a göç ediyor

İsrail saldırıları sonucu binlerce kişi, Lübnan'ın güney bölgelerini terk ederek kuzeyde yer alan Trablusşam şehrine göç ediyor.

02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
İsrail saldırıları sonucu binlerce Lübnanlı ülkenin güneyinden Trablusşam'a göç ediyor

Trablusşam kentinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından AA'ya konuşan Trablusşam Valisi Remzi Nahra, şehre 10 binden fazla yerinden edilmiş kişinin göç ederek okul ve barınma merkezlerine sığındığını ifade etti. Çeşitli kuruluşların yerinden edilenlere yardım sağladığını belirtti.

İsrail saldırıları sebebiyle bütün eşyalarını bırakıp ailesi ile birlikte Lübnan’ın güneyindeki evini terk edip Trablusşam'daki bir barınma merkezine sığındıklarını ifade eden Muhammed Kasım el-Zureyk, ülkenin güneyinde her gün patlama sesi duyulduğunu ve çocukların korku içinde yaşadığını belirtti.

Güneydeki Mercayun kentinden kuzeye göç eden Muhammed Ahmed Sellum, İsrail saldırılarının sivilleri hedef alması sebebiyle evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.a Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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