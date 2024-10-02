İsrail saldırıları sonucu binlerce Lübnanlı ülkenin güneyinden Trablusşam'a göç ediyor
İsrail saldırıları sonucu binlerce kişi, Lübnan'ın güney bölgelerini terk ederek kuzeyde yer alan Trablusşam şehrine göç ediyor.
İsrail saldırıları sebebiyle bütün eşyalarını bırakıp ailesi ile birlikte Lübnan’ın güneyindeki evini terk edip Trablusşam'daki bir barınma merkezine sığındıklarını ifade eden Muhammed Kasım el-Zureyk, ülkenin güneyinde her gün patlama sesi duyulduğunu ve çocukların korku içinde yaşadığını belirtti.
Güneydeki Mercayun kentinden kuzeye göç eden Muhammed Ahmed Sellum, İsrail saldırılarının sivilleri hedef alması sebebiyle evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.a Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.