İsrail Resmi Yayın Kuruluşu: İsrail hükümeti, Hamas Hareketiyle esir değişimi anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti
Hamas tarafından yapılan açıklamada "Bırakacağımız 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze’ye girecek." denildi.
Istanbul
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