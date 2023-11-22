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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Resmi Yayın Kuruluşu: İsrail hükümeti, Hamas Hareketiyle esir değişimi anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

Hamas tarafından yapılan açıklamada "Bırakacağımız 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze’ye girecek." denildi.

Hamdi Yıldız  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
İsrail Resmi Yayın Kuruluşu: İsrail hükümeti, Hamas Hareketiyle esir değişimi anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

Istanbul

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