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Dünya

İsrail, Rabat yönetimiyle varılan anlaşmayı kutlamak için Kudüs'ün surlarına Fas bayrağını yansıttı

İsrail makamları, Rabat yönetimiyle varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasını kutlamak için işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara Fas ve İsrail bayraklarını yansıttı.

Mustafa Deveci   | 24.12.2020
İsrail, Rabat yönetimiyle varılan anlaşmayı kutlamak için Kudüs'ün surlarına Fas bayrağını yansıttı

Kudüs

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi tarafından, Eski Şehir’in etrafındaki surların Batı Kudüs tarafında kalan kısımlarına ışıklandırma sistemiyle Fas ve İsrail bayrakları yansıtıldı. 

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman sosyal medya hesabından, iki ülke arasında varılan ilişkilerin normalleştirme anlaşmasını kutlamak amacıyla Fas ve İsrail bayraklarının surlara yansıtıldığı ana ilişkin görüntüyü, "güzel bir jest" mesajıyla paylaştı.

Gendelman, dün İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ve ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner'in öncülüğündeki İsrailli ve ABD'li yetkililerin Fas'a yaptığı resmi ziyareti hatırlatarak, "Bu değişim rüzgarıdır." ifadesini kullandı.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 10 Aralık'ta İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin "mümkün olan en kısa sürede" yeniden başlayacağını duyurmuştu.



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