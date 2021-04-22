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Dünya

İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 32 kişi yaralandı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) müdahale etti. İsrail polisinin müdahalesinde 32 kişi yaralandı

Esat Fırat,Mustafa Deveci   | 22.04.2021
İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 32 kişi yaralandı

Kudüs

Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplandı.

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için TOMA ile atlıları devreye soktu.

                    

TOMA’lardan Filistinlilerin üzerine foseptik suyu sıkılırken, İsrail polisi kalabalığı dağıtmak için ses bombaları da kullandı.

İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 32 kişi yaralandı

Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 32 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 12 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail polisinin Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki müdahaleleri sürüyor.

Öte yandan polis aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi.

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı.

Ramazan ayının başladığı ilk günden bu yana olaylar devam ediyor. Bölgede gerginlik sürüyor.

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