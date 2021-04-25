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Dünya

İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler Şam Kapısı’ndaki barikatları kaldırdı

Filistinlilerin 12 gündür devam eden mücadelesinin ardından İsrail polisi geri adım atarak işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şam Kapısı önünde bulunan oturma alanlarındaki barikatların kaldırılmasına müsade etti.

Esat Fırat,Mustafa Deveci   | 25.04.2021
İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler Şam Kapısı’ndaki barikatları kaldırdı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf / AA

Kudüs

Eski Şehir’de bulunan Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılındığı sırada çok sayıda Filistinli, Şam Kapısı önünde toplandı.


Filistinli gençler, Şam Kapısı önündeki oturma alanlarına kurulan ve kentte gerginliğine neden olan barikatları kaldırdı, İsrail polisi ise önceki günlerin aksine Filistinlilere müdahale etmedi.

Barikatların kaldırılmasının ardından Filistinliler, Şam Kapısı önünde sloganlar atarak kutlama yaptı, bir kısmı namaz kıldı.

Filistinlilerin kutlamalarda Filistin bayrakları açması üzerine İsrail polisi, bayrakları zorla toplayarak alandakileri Şam Kapısı’ndan uzaklaştırdı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanmış, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale etmişti.

Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki olaylarda en az 130 Filistinli yaralanmış, onlarca Filistinli gözaltına alınmıştı.

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