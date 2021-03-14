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Dünya

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 200 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 200 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Esat Fırat   | 14.03.2021
İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 200 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 193 fanatik Yahudi'nin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ayrıldığı kaydedildi.

Yahudilerin öğleden sonra da Mescid-i Aksa'ya girişlerini sürdürmeleri bekleniyor.

Sabah ve öğleden sonra fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.

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