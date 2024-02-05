Dolar
30.56
Euro
32.82
Altın
2,025.29
ETH/USDT
2,302.70
BTC/USDT
42,708.00
BIST 100
8,776.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yaralıyken tekrar ateş ettiği Filistinli çocuk öldü

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde bıçaklı saldırı düzenlediği iddiasıyla bir Filistinli çocuğu öldürdü.

Enes Canlı  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yaralıyken tekrar ateş ettiği Filistinli çocuk öldü

Kudüs

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında bıçaklı saldırı düzenlediği iddiasıyla Filistinli bir çocuğu ateş ederek öldürdü.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'teki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi yakınlarında 14 yaşındaki bir Filistinli İsrail polisi kimlik kontrolü yapmaya çalıştığı sırada bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.

Açıklamada, polislerin ateş açarak Filistinli çocuğu etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre ise İsrail polisinin ateş açarak yaraladığı işgal altındaki Doğu Kudüs sakini 14 yaşındaki Vadi Uveysat, sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadığı için yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada, İsrailli kadın polis memurunun yerde yaralı şekilde yatan Filistinliye ateş açtığı görüntüler paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında hatim duası yapılacak
Siirt'te kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 25 konut hak sahiplerine teslim edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Laoslu mevkidaşı Kommasith ile görüştü
MSB "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast hazırladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 111. sayısını yayımladı

Benzer haberler

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yaralıyken tekrar ateş ettiği Filistinli çocuk öldü

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yaralıyken tekrar ateş ettiği Filistinli çocuk öldü

BM Genel Sekreteri, UNRWA'ya ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız grup atadı

İsrail'in yetim bıraktığı 12 yaşındaki Gazzeli çocuk ailesinin tüm geçim yükünü üstlenmek zorunda kaldı

Çinli sanatçı Ai Weiwei, Batı'daki Gazze sansürünü, Mao döneminde Çin'deki duruma benzetti

Çinli sanatçı Ai Weiwei, Batı'daki Gazze sansürünü, Mao döneminde Çin'deki duruma benzetti
Uluslararası Af Örgütü: İsrail güçleri, son 4 ayda Batı Şeria'da "acımasız şiddet dalgası" başlattı

Uluslararası Af Örgütü: İsrail güçleri, son 4 ayda Batı Şeria'da "acımasız şiddet dalgası" başlattı
İngiltere'deki Filistinli Büyükelçi Zomlot: Ateşkesin sağlanması için daha fazla baskıya ihtiyacımız var

İngiltere'deki Filistinli Büyükelçi Zomlot: Ateşkesin sağlanması için daha fazla baskıya ihtiyacımız var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet