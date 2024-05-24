İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlik karşıtı gösterisine müdahale
İsrail polisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) Batı Kudüs'te düzenlediği zorunlu askerlik karşıtı gösteriye müdahale etti.
Ankara
Ultra-Ortodoks Yahudiler, İsrail'deki zorunluk askerlik yasa tasarısını protesto etmek için Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.
Oturma eylemiyle bölgedeki yolu trafiğe kapatan göstericileri dağıtmak için ilk olarak atlı polisler müdahalede bulundu.
Birbirlerine kenetlenen ve polise direnen göstericiler bir süre yolu trafiğe kapattı.
Polis, göstericileri ayırarak yolu trafiğe açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine göstericilerin üzerine TOMA'dan tazyikli su sıkıldı.
Yolu açmaya çalışan polisin göstericilerden bazılarını yerde sürüklediği anlar kameraya yansıdı.
Polis uzun süren uğraşların ardından göstericileri dağıttı ve yol yeniden trafiğe açıldı.
İsrail'de 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi'ne başlayan saldırıların ardından Haredilerin askerlikten muaf tutulmaya devam edilip edilmeyeceği tartışması yaşanıyor.
Haredi gençlerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin karar Haziran 2023'te sona ermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine Haredilerin de zorunlu askerliğe alınması yönündeki kamuoyu baskısı artıyor.
Öte yandan Netanyahu hükümetinde yer alan Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden partiler ise Haredilere de askerliği zorunlu hale getirecek yasa tasarısına karşı çıkıyor.
İsrail polisi, Gazze'ye saldırılara karşı Batı Kudüs'te düzenlenen protestoda 7 kişiyi gözaltına aldı
İsrail polisi, Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu önünde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protestolarda 7 kişiyi gözaltına aldı.
Bölgedeki AA foto muhabirinin aktardığına göre, Washington'ın Gazze'de saldırılarına devam eden Tel Aviv'e silah desteği vermesinin durdurulması ve Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısıyla ABD'nin Batı Kudüs'teki konsolosluğunun önünde protesto düzenlendi.
Protestolara İsrailli çok sayıda eylemcinin yanı sıra Amerikan vatandaşları da katıldı. Eylemcilerden bazıları kendilerini konsolosluk binasının önündeki demirlere zincirledi.
"Soykırımı durdurun" ve "Açlığa mahkum etmek savaş suçudur" yazan döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, Gazze'de kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesi ve Gazze'de ablukanın kaldırılması çağrıları yaptı.
Protestocular, aynı zamanda dünya kamuoyunun İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiği konusunda inisiyatif alması çağrıları yaparak, ABD'nin İsrail'in "soykırımına" finansman sağladığını belirtti.
İsrail polisinin şiddetle müdahale ettiği ve bazı göstericileri yerlerde sürüklediği protestolarda ABD ve İsrailli 7 kişi gözaltına alındı.
Ultra Ortodoks Yahudiler
İsrail nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.
Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.
Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.