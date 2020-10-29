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Dünya

İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine engel

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın da yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin kapılarını Mevlid-i Nebi etkinliklerine katılmak isteyen Filistinlilere kapattı.

Esat Fırat   | 29.10.2020
İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine engel Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, kameri takvime göre Rebiu'l Evvel ayının 12'sine rastlayan Hazreti Muhammed’in doğum günü münasebetiyle Harem-i Şerif’te biz dizi etkinlik düzenledi.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce Filistinli, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin düzenlediği etkinliklere katılmak üzere Mescid-i Aksa’nın yolunu tuttu.

Ancak İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya giden Eski Şehir bölgesinin kapılarından onlarca kadın, erkek, çocuk Filistinliyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin geri çevirdi.

Harem-i Şerif’te kılınan öğlen namazından sonra, Kudüs uleması Hazreti Muhammed’in hayatını anlattı.

Fransa’ya tepki

Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkadısı Şeyh Vasıf el-Bekri, Mescid-i Aksa’da yaptığı konuşmada, “Bugün maalesef İslam’a ve Müslümanlara yönelik çirkin saldırıların gölgesinde Mevlid-i Nebi’yi ihya ediyoruz.” dedi.

Fransa’nın Hazreti Muhammed’e yönelik hakaretleri ve İslam karşıtı tutumuna işaret eden Şeyh Bekri, “Hiç şüphe yok ki hakaret edenler, en alçak ve aşağılık insanlardır. Onlar İslam’ı istemiyor ve ona karşı her zaman ve her yerde savaşıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Her yıl binlerce Filistinlinin katıldığı Mevlid-i Nebi kutlamaları çerçevesinde Kudüs sokaklarında düzenlenen etkinlikler bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

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