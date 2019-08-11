Euro
6.14
Dolar
5.49
BIST 100
99,405.03
Altın
1,496.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail polisinden Aksa baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere müdahale

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.

Esat Fırat   | 11.08.2019
İsrail polisinden Aksa baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere müdahale

Kudüs

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

İsrail polisinden Aksa baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere müdahale

İsrail polisinden Aksa baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere müdahale

İsrail Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

'Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak'

İsrail ordusundan Gazze'ye silahlı saldırı

İsrail ordusundan Gazze'ye silahlı saldırı

Fanatik Yahudilerin 'tehdidi' Aksa'da bayram namazı saatini değiştirdi

Fanatik Yahudilerin 'tehdidi' Aksa'da bayram namazı saatini değiştirdi
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor