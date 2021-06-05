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Dünya

İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere destek için yapılan eyleme müdahale etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere destek için yapılan oturma eylemine müdahale etti.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 05.06.2021
İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere destek için yapılan eyleme müdahale etti Fotoğraf: Faiz Abu Rmeleh/AA

Kudüs

Filistinliler, İsrail'in zorla evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıya olan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ailelere destek ve tecrit planına tepki amacıyla mahallede oturma eylemi düzenledi.

İsrail polisi, eyleme destek veren onlarca Filistinliye engel oldu. Eylemcileri güç kullanmakla tehdit eden İsrail polisi, göstericileri dağıtarak, bölgeden uzaklaştırdı.

Eylemcilerin ellerindeki Filistin bayraklarına da el koyan İsrail güçleri, mahallede başka herhangi bir gösteri yapılmasını da engelledi.

Mahalle dışına çıkan eylemciler ise tepkilerini Filistin bayraklı uçurtma uçurarak gösterdi.

Bu arada eylemi takip eden Katar merkezli Al Jazeera kanalı ekibine müdahale eden İsrail polisi, muhabirlerden Givara Budeiri'yi gözaltına aldı.

İsrail yönetimi, uzun zamandır işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde çok sayıda Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkararak buraya Yahudi yerleşimcileri yerleştirme planı yapıyor. İsrail güçleri de mahalle sakinlerine destek için yapılan eylemlere müdahale ediyor.

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