Euro
10.37
Dolar
8.71
BIST 100
1,407.44
Altın
1,792.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılıyor
logo
Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

Esat Fırat, Mustafa Deveci   | 18.06.2021
İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti

Ankara

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"nde Hazreti Muhammed’e hakaret etmesi protesto edildi.

Yüzlerce Filistinli, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplandı.

Hazreti Muhammed lehine slogan atan Filistinliler, bir süre sonra Harem-i Şerif’in avlularında yürüyüşe geçti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın Silsile (Zincirli) Kapısı bölgesinde Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı.

İsrail polisinin müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler yaralandı. Mescid-i Aksa’daki olaylar devam ediyor.

Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmişlerdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı
Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı
İspanya 26 Haziran'dan itibaren açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor
Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin süresi 29 Haziran'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi aşırı sağcı Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti

Gazze'nin yeniden imarı için çalışmalar temmuz ayında başlayacak

İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Filistinli kadın 24 yıldır göremediği ailesiyle Ürdün Nehri'nin karşı kıyılarında hasret giderdi

Filistinli kadın 24 yıldır göremediği ailesiyle Ürdün Nehri'nin karşı kıyılarında hasret giderdi
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın