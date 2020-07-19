İsrail polisi Kudüs Valisi Gays'ı yine gözaltına aldı
İsrail polisi, Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı.
Kudüs
Vadi Hulva Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Kudüs Valisi Adnan Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskının ardından, gözaltına aldığı bildirildi.
Vali Gays, bu yıl içinde 3'üncü kez gözaltına alındı.
İsrail polisi Gays'ı Nisan ve Mayıs aylarında da gözaltına almıştı.
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