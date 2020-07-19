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Dünya

İsrail polisi Kudüs Valisi Gays'ı yine gözaltına aldı

İsrail polisi, Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı.

Yaser Arafat Mohamed Albanna,Safiye Karabacak   | 19.07.2020
İsrail polisi Kudüs Valisi Gays'ı yine gözaltına aldı

Kudüs

Vadi Hulva Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Kudüs Valisi Adnan Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskının ardından, gözaltına aldığı bildirildi.

Vali Gays, bu yıl içinde 3'üncü kez gözaltına alındı.

İsrail polisi Gays'ı Nisan ve Mayıs aylarında da gözaltına almıştı.


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